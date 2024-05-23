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23.05.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновили сім водоводів

У середу бригади комплексу «Харківводопостачання» усунули сім пошкоджень на міських трубопроводах, передає РЕДПОСТ .

 
У Холодногірському районі на вулиці Великій Панасівській ремонтники завершили комплекс відновлювальних заходів на водопровідній магістралі, яка експлуатується близько 80 років.
 
«У зв'язку з аваріями, що почастішали на цьому трубопроводі, який обслуговує багато харків'ян, було прийнято рішення оновити ділянку протяжністю 612 метрів і діаметром 200 мм. Заміну виконали відкритим способом та методом санації.
 
Також встановили нові оглядові колодязі із запірно-регулювальною арматурою та пожежні гідранти. На час ремонту водопостачання здійснювалось у звичайному режимі, але у поодиноких випадках водою мешканців забезпечували автоцистерни підприємства», - підсумував начальник районної служби Олександр Сірко.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.
 
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Тэги:  жкг, харків
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