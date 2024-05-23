23.05.2024 19:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники під час гасіння пожежі у Харкові вивели на свіже повітря людей

23 травня о 17:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в Індустріальному районі Харкова.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі. На момент прибуття рятувальників через сильне задимлення чоловік та жінка, які знаходилися на третьому поверсі, не могли самостійно вийти на свіже повітря.

За допомогою автодрабини вогнеборці оперативно спустили їх та відвели в безпечне місце.

Пожежу площею 10 кв.м. вдалося загасити о 18:08. Причина виникнення загоряння з'ясовується.

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