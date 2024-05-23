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23.05.2024  19:25   

Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла

У Харкові ліквідовано пожежу на підприємстві, спричинену ракетним обстрілом росіян.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Кількість постраждалих через обстріл зросла до 21. Загинуло 7 людей.
 
Харків
 
Нагадаємо, що 23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по  Харкову та Люботину.
 
Харків
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24-те травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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