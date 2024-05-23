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23.05.2024  20:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області розшукують зниклого чоловіка

Розшукується Олександр Котік мешканець міста Миргород, 1975 року народження.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Красноградським районним відділом поліції ГУНП в Харківській встановлюється місцезнаходження мешканця міста Миргород Олександра Котіка, 1975 року народження.
 
Чоловік 11 травня рухався потягом сполученням «Костянтинівка-Київ». Близько 17:00 він вийшов на станції «Красноград» Харківської області та на даний час місцезнаходження його не відоме. 
 
Прикмети зниклого: зріст 170-175 см, худорлявої статури, карі очі, волосся темне з сивиною. Чоловік страждає на епілепсію.
 
Був одягнений у спортивні штани сірого кольору, чорні кросівки, сіру кофту з капюшоном, при собі мав портфель темного кольору. 
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо зниклого, просимо звернутися до райвідділу поліції або повідомити за телефоном: 05744-7-82-91, 0-98-825-0706, 102.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукували зниклу дівчинку.
 
 
Тэги:  події, харків
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