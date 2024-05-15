15.05.2024 17:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукували зниклу дівчинку

14 травня близько 22:50 до поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Краснокутськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жінка розповіла, що вона є опікуном 14-річної дівчини, яка вийшла на прогулянку та до теперішнього часу не повернулася. Телефон дівчини був вимкнений, самостійно відшукати її не вдалося.

Співробітники сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП оперативно встановили місцеперебування зниклої. Дівчина перебувала у свого знайомого. Жертвою злочину вона не стала. Неповнолітню доставили додому.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

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