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15.05.2024  17:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукували зниклу дівчинку

14 травня близько 22:50 до поліції надійшло повідомлення від мешканки селища Краснокутськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Жінка розповіла, що вона є опікуном 14-річної дівчини, яка вийшла на прогулянку та до теперішнього часу не повернулася. Телефон дівчини був вимкнений, самостійно відшукати її не вдалося. 
 
Співробітники сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП оперативно встановили місцеперебування зниклої. Дівчина перебувала у свого знайомого. Жертвою злочину вона не стала. Неповнолітню доставили додому. 
 
Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали чоловіків, які обкрадали припарковані автівки.
 
 
 
Тэги:  події, харків
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