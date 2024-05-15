15.05.2024 16:41

У Харкові спіймали чоловіка, який обіцяв допомогу ухилянтам

Правпорушника затримаи на гарячому у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 56-річний ніде не працюючий мешканець Харкова брав гроші з військовозобов’язаних за «допомогу» в ухиленні від призову.

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Ділок обіцяв «домовитись» зі співробітниками військово-лікарської комісії щодо виготовлення довідки про непридатність до проходження військової служби. Оплату за свої «послуги» чоловік вимагав переказувати на банківську картку.

Підозрюваний зазначав, що процес прискорення оформлення медичної документації триватиме близько двох місяців, а також запевняв, що з цією довідкою військовозобов’язаний зможе безперешкодно виїхати за кордон.

14 травня 2024 року під час одержання чергової з частин суми оплати «послуг» у розмірі 3500 доларів США від одного з «клієнтів» ділка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми, «клієнтів», які скористалися «послугами» ділка, а також точна сума, як він брав за свої «послуги».