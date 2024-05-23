23.05.2024 21:00 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 23 травня за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1976 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.;
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Майстер цеху – 31 000 грн.;
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Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 30 000 грн.;
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Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.;
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Лаборант (медицина) – 24 990 грн.;
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Бухгалтер – 24 975 грн.;
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Юрист – 24 950 грн.;
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Біолог – 20 000 грн.;
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Газорізальник – 21 000 грн.;
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Службовець на складі (комірник) – 18 700 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; 063 847 83 67; 096 055 48 69; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна переглянути на сайті за посиланням.
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