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23.05.2024  21:00   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 23 травня за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1976 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.;
  • Майстер цеху – 31 000 грн.;
  • Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 30 000 грн.;
  • Друкар флексографічного друкування – 25 000 грн.;
  • Лаборант (медицина) – 24 990 грн.;
  • Бухгалтер – 24 975 грн.;
  • Юрист – 24 950 грн.;
  • Біолог – 20 000 грн.;
  • Газорізальник – 21 000 грн.;
  • Службовець на складі (комірник) – 18 700 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; 063 847 83 67; 096 055 48 69; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна переглянути на сайті за посиланням.
 
Тэги:  харків, вакансії
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