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23.05.2024  21:40   Віталій Хінєвіч

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові народилась 5851 дитина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема протягом тижня з 16 по 22 травня у місті Харкові народилося 69 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених – 38 хлопчиків і 31 дівчинка.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в автомобілі медиків народилася дитина.
 
Тэги:  харків, діти
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