23.05.2024 21:40 Віталій Хінєвіч

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові народилась 5851 дитина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема протягом тижня з 16 по 22 травня у місті Харкові народилося 69 дітей.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених – 38 хлопчиків і 31 дівчинка.

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