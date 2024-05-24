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24.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 травня

У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.

Вітер східний, 7 - 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 12 - 14° тепла, вдень 23 - 25°.

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Народні прикмети

  • цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки;
  • якщо туман з'являвся ввечері й розходився до сходу сонця, то чекали негоди;
  • багряний схід віщує часті грози влітку.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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