Прогноз погоди у Харкові на 24 травня

У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.
Вітер східний, 7 - 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 12 - 14° тепла, вдень 23 - 25°.
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Зірки схиляють до упорядкування справ та планування. Можливі зустрічі з друзями та запрошення на нові проекти чи довгоочікувані зустрічі.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
У 1999 році, 24 травня, Федерація Європарк, яка об'єднує природні території, що охороняються в 36 європейських країнах, організувала свято – Європейський День Парків. Тепер щороку вся Європа святкує цю подію.
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