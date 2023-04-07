07.04.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області стався конфлікт між підлітками та чоловіком

Правоохоронці продовжують проводити профілактичні заходи на території Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 6 квітня працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 разом із працівниками ГРПП ВП № 2 ХРУП № 1 здійснили рейд по місту Люботин.

Під час патрулювання працівники поліції отримали повідомлення про конфлікт, який стався між підлітками та 45-річним чоловіком.

Конфлікт був вирішений мирним шляхом. Батьки неповнолітніх запрошені до відділу поліції. З дітьми проведена профілактична бесіда.



