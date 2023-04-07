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07.04.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області стався конфлікт між підлітками та чоловіком

Правоохоронці продовжують проводити профілактичні заходи на території Харківщини.

підлітки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 6 квітня працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 разом із працівниками ГРПП ВП № 2 ХРУП № 1 здійснили рейд по місту Люботин. 
 
Під час патрулювання працівники поліції отримали повідомлення про конфлікт, який стався між підлітками та 45-річним чоловіком. 
 
Конфлікт був вирішений мирним шляхом. Батьки неповнолітніх запрошені до відділу поліції. З дітьми проведена профілактична бесіда. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рецидивіст обікрав власну матір.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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