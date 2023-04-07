На Харківщині рецидивіст обікрав власну матір: суд ухвалив рішення

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, зокрема притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинив новий злочин.
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Гороскоп зовсім не підходить для організації та спокійного ведення справ, тому переробити все, що заплановано на завтра, навряд чи вдасться.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.
Благовіщення Пресвятої Богородиці — світле християнське свято, яке православна церква відзначає 7 квітня (за новим стилем), і в православ'ї воно входить до двонадесятих свят.
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