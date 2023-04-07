    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині рецидивіст обікрав власну матір: суд ухвалив рішення
07.04.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рецидивіст обікрав власну матір: суд ухвалив рішення

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, зокрема притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинив новий злочин.

злочинець
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Сообщается, что у грудні 2022 року, під час дії воєнного стану, в смт Хорошеве зловмисник обікрав власну матір, винісши з її будинку побутову техніку. 
 
До списку «здобутків» чоловіка додалась ще одна судимість — вироком Харківського районного суду Харківської області крадія засуджено до ув’язнення. 
 
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували тіло жінки, вбитої російським снарядом, яку поховали власному подвір'ї.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 Надзвичайні події У Харківській області чоловік напав на знайомого та пограбував його 31.03 Надзвичайні події Троє чоловіків у Харкові збували макову соломку 31.03 Надзвичайні події Харків'янин в інтернеті підтримував дії окупантів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 