07.04.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рецидивіст обікрав власну матір: суд ухвалив рішення

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, зокрема притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинив новий злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Сообщается, что у грудні 2022 року, під час дії воєнного стану, в смт Хорошеве зловмисник обікрав власну матір, винісши з її будинку побутову техніку.

До списку «здобутків» чоловіка додалась ще одна судимість — вироком Харківського районного суду Харківської області крадія засуджено до ув’язнення.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



