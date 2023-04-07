07.04.2023 14:11

У Харкові порівняли вартість молочної продукції на базарах та в супермаркетах

Останнім часом ціни на молочну продукцію у магазинах зравнялися із вартістю фермерських товарів на базарах.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку поінформував про ціни на молочні продукти.

Так, на ринках Харкова масло вершкове коштує в середньому від 250 до 370 грн/кг, сир кисломолочний - від 100 до 160 грн/кг, молоко коров’яче - від 25 до 40 грн/л.



В супермаркетах ціни на масло вершкове (82,5% жирності) становлять в середньому від 140 до 200 грн/400 г, на молоко пастеризоване (2,5%) - від 30 до 45 грн/л, на сир кисломолочний (9%) - від 50 до 70 грн/350 г.



В мережі спеціалізованих магазинів «Агромол» молоко коров’яче незбиране коштує 45 грн/2 л, молоко пастеризоване - 30 грн/л, масло вершкове (82%) - від 125 грн/400 г, сир кисломолочний (9%) - 40 грн/350 г.

Раніше РЕДПОСТ наводив ціни на асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.



