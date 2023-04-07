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07.04.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області добровільно погодився допомагати окупантам

Під час окупації міста Балаклія місцевий мешканець підтримав незаконну владу та добровільно погодився допомагати встановлювати правопорядок на окупованій території.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Наказом керівника новоствореного у місті Балаклія правоохоронного органу 30-річний чоловік був призначений на посаду бійця спеціального відділення швидкого реагування управління внутрішніх справ тимчасової гражданської адміністрації Харківської області.
 
Підозрюваний здійснював повноваження з охорони громадського порядку та охорони адміністративних будівель, розташованих на території міста. Свої обов’язки виконував протягом п’ятиденного робочого тижня.
 
Слідчі СУ ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували тіло жінки, вбитої російським снарядом, яку поховали власному подвір'ї.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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