07.04.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області добровільно погодився допомагати окупантам

Під час окупації міста Балаклія місцевий мешканець підтримав незаконну владу та добровільно погодився допомагати встановлювати правопорядок на окупованій території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Наказом керівника новоствореного у місті Балаклія правоохоронного органу 30-річний чоловік був призначений на посаду бійця спеціального відділення швидкого реагування управління внутрішніх справ тимчасової гражданської адміністрації Харківської області.

Підозрюваний здійснював повноваження з охорони громадського порядку та охорони адміністративних будівель, розташованих на території міста. Свої обов’язки виконував протягом п’ятиденного робочого тижня.

Слідчі СУ ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



