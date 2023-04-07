07.04.2023 13:23 Рита Парфенова

Як працюватимуть Пункти Незламності у Харкові навесні та влітку

На Харківщині після закінчення опалювального сезону Пункти Незламності переводять на весняно-літній режим роботи.



РЕДПОСТ















Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, з 761 Пункта Незламності 269 буде переведено у режим очікування. За потреби їх оперативно повернуть до роботи.



«Основне завдання Пунктів Незламності на весняно-літній період – у разі тривалого відключення електроенергії дати можливість людям зарядити гаджети та забезпечити доступ до інтернету. Районним адміністраціям ми радили залишити працювати цілодобово найбільший пункт, інші перевести в денний режим роботи», – зазначили в Департаменті цивільного захисту. Також у Пунктах Незламності, за потреби, можуть проводити роз’яснювальні заходи для населення, наприклад, лекції щодо мінної небезпеки.



Відповідно рішенню, яке ухвалили на черговій регіональній Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, продовжать працювати 136 Пунктів Незламності, що були організовані районними військовими адміністраціями – переважно вони розташовані в приміщеннях шкіл. 62 Пункти Незламності працюватимуть у пожежних частинах ДСНС у Харківській області.



11 пунктів, які було розгорнуто в наметах, переведуть в «сплячий режим».



Долю 289 Пунктів Незламності, які за ініціативи бізнесу працювали в магазинах, аптеках та на заправках, вирішуватимуть самі господарі приміщень.



Оновлені дані буде розміщено на сайті nezlamnist.gov.ua.

Раніше РЕДПОСТ писав, що по завершенні опалювального сезону тепловіки починають нову кампанию.









