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17.01.2024  15:23   Дмитро Колонєй

Паровоохоронці виявили десятки катівень на Харківщині

На Харківщині найбільша кількість катівень по Україні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з моменту деокупації слідчі Нацполіції виявили на Харківщині 28 катівень - найбільшу кількість по Україні. Три з них лишаються не задокументованими бо  розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з країной-агресоркой.
Наразі слідчі  розслідують 10 кримінальних проваджень по катівнях на Харківщині, в рамках яких йде робота з 227 потерпілими. 
  • Одна з найбільших катівень була у Куп’янську. Тут окупанти більше пів року незаконно утримували та катували місцевих мешканців. В рамках об‘єднаного провадження розслідується 73 злочини про жорстоке поводження з цивільним населенням, в тому числі — поєднане з умисним вбивством. 
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  • Офіційно потерпілими від рук окупантів в Куп’янській катівні визнано 67 людей, однак поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 потерпілих віком від 16 до 65 років. 
  • Потерпілі — звичайні українці віком від 16 до 65 років. Серед них були школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери.
Окупанти жорстоко знущалися та катували людей:
  • били руками й ногами, гумовими палицями та трубами, електричним струмом і електрошокером. палили на тілі пластмасу,
  • загинали руки та суглоби в кайданках,
  • примушували працювати,
  • чинили психологічний тиск.
В результаті двоє з бранців померло, четверо вважаються зниклими безвісти, ще четверо досі перебувають в полоні. Більшість отримали важкі психологічні травми. 
 
Нагадаємо, ранігше РЕДПОСТ писав, що загарбники піддавали тортурам півтисячі людей на Харківщині
 
Тэги:  катівні, агрессия россии, харків, кримінал
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