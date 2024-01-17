17.01.2024 15:23 Дмитро Колонєй
Паровоохоронці виявили десятки катівень на Харківщині
На Харківщині найбільша кількість катівень по Україні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з моменту деокупації слідчі Нацполіції виявили на Харківщині 28 катівень
- найбільшу кількість по Україні. Три з них лишаються не задокументованими бо розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з країной-агресоркой.
Наразі слідчі розслідують 10 кримінальних проваджень по катівнях на Харківщині, в рамках яких йде робота з 227 потерпілими.
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Одна з найбільших катівень була у Куп’янську. Тут окупанти більше пів року незаконно утримували та катували місцевих мешканців. В рамках об‘єднаного провадження розслідується 73 злочини про жорстоке поводження з цивільним населенням, в тому числі — поєднане з умисним вбивством.
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Офіційно потерпілими від рук окупантів в Куп’янській катівні визнано 67 людей, однак поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 потерпілих віком від 16 до 65 років.
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Потерпілі — звичайні українці віком від 16 до 65 років. Серед них були школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери.
Окупанти жорстоко знущалися та катували людей:
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били руками й ногами, гумовими палицями та трубами, електричним струмом і електрошокером. палили на тілі пластмасу,
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загинали руки та суглоби в кайданках,
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примушували працювати,
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чинили психологічний тиск.
В результаті двоє з бранців померло, четверо вважаються зниклими безвісти, ще четверо досі перебувають в полоні. Більшість отримали важкі психологічні травми.
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