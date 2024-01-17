17.01.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники виконують демонтаж аварійних конструкцій будівлі, пошкодженої через ракетний удар (фото, відео)

17 січня бійці аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ДСНС Харківщини залучались до проведення робіт з демонтажу аварійних конструкцій триповерхової нежитлової будівлі, яку окупанти зруйнували ракетним ударом напередодні увечері, передає РЕДПОСТ .

Сьогодні, 17 січня ДСНСники за допомогою важкої спеціальної інженерної техніки провели контрольований демонтаж аварійних елементів будівельних конструкцій зовнішньої стіни, перекриття, даху, верхніх поверхів і сходової клітини суттєво пошкодженої будівлі. Це було необхідно задля забезпечення безпеки людей.

На місці події працювали 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки ДСНС.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними слідства, 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі міста Харкова.