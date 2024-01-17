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17.01.2024  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники виконують демонтаж аварійних конструкцій будівлі, пошкодженої через ракетний удар (фото, відео)

17 січня бійці аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення ДСНС Харківщини залучались до проведення робіт з демонтажу аварійних конструкцій триповерхової нежитлової будівлі, яку окупанти зруйнували ракетним ударом напередодні увечері, передає РЕДПОСТ .

 
Сьогодні, 17 січня ДСНСники за допомогою важкої  спеціальної інженерної техніки провели контрольований демонтаж аварійних елементів будівельних конструкцій зовнішньої стіни, перекриття, даху, верхніх поверхів і сходової клітини суттєво пошкодженої будівлі. Це було необхідно задля забезпечення безпеки людей. 
 
 
На місці події працювали 13 рятувальників  та 4 одиниці спецтехніки ДСНС.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними слідства, 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі міста Харкова.

Тэги:  агрессия россии, харків
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