17.01.2024 10:45 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки ракетного удару по Харкову

За даними слідства, 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зафіксовано влучання у фасад триповерхового житлового будинку, внаслідок чого будівля частково зруйнована. Травмовано 17 людей, з них 14 — ушпиталили.

Загалом пошкоджено 19 багатоквартирних житлових будинків, приватну медичну установу, автомобілі тощо.

Атака по Харкову була здійснена двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Правоохоронці зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ псиав, у якому стані перебувають поранені внаслідок ракетного удару по Харкову.