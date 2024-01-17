17.01.2024 08:12 Віталій Хінєвіч

У якому стані перебувають поранені внаслідок ракетного удару по Харкову

16 січня після 21:42 окупанти завдали 2 удари по Харкову ракетами С-300 зі сторони російського белгорода.



Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зазначається, що у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок. Огляд триває.

Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом - надали допомогу на місці.

Станом на зараз у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах.

Крім того рятувальники евакуювали 30 людей. Ліквідація наслідків російського терору триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 16 січня у Харкові пролунали вибухи.