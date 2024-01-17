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17.01.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили, як гасили пожежу у Харкові після ракетного удару

Протягом доби з 16 по 17 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Увечері 16 січня росіяни завдали 2-х ракетних ударів по центральній частині Харкова. Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її. До місця події одразу були направлені всі екстрені служби.
 
На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання в 2-х будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 кв.м. 
 
Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель, знищено або пошкоджено 17 транспортних засобів. Працівниками ДСНС врятовано 1 жінку та евакуйовано 30 чоловік.
 
За попередньою інформацією всього постраждало 17 чоловік. До аварійно-рятувальних робіт залучалось 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС.
 
Загалом за добу рятувальниками здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 3 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим ракетним ударом;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на чергування;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, у якому стані перебувають поранені внаслідок ракетного удару по Харкову.

Тэги:  агрессия россии, харків
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