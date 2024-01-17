    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріли Харківщини: оперативна інформація від ХОВА на ранок 17 січня
17.01.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

Обстріли Харківщини: оперативна інформація від ХОВА на ранок 17 січня

Артилерійських та мінометних ударів ворога також зазнали понад 22 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожими обстрілами перебували: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та ін.
Авіаційних ударів ворога зазнало м. Вовчанськ Чугуївського району.
 
Вчора близько 12:30 ворог завдав удару по околиці с. Кутьківка Куп'янського району. Без постраждалих. 
 
О 14.30 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Близько 18:30 ворог завдав удару ФАБами по м. Вовчанськ
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили, як гасили пожежу у Харкові після ракетного удару.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.01 Надзвичайні події Рятувальники повідомили, як гасили пожежу у Харкові після ракетного удару 17.01 Надзвичайні події У якому стані перебувають поранені внаслідок ракетного удару по Харкову 17.01 Надзвичайні події 17 людей поранено, 19 будинків постраждали: Ігор Терехов про ворожий ракетний удар 16 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 