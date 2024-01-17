17.01.2024 08:00 Віталій Хінєвіч

17 людей поранено, 19 будинків постраждали: Ігор Терехов про ворожий ракетний удар 16 січня

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна людина у важкому стані, передає РЕДПОСТ .

Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Також 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби.

«Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато.

Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога»,- повідомив Ігор Терехов.

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