    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 17 людей поранено, 19 будинків постраждали: Ігор Терехов про ворожий ракетний удар 16 січня
17.01.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

17 людей поранено, 19 будинків постраждали: Ігор Терехов про ворожий ракетний удар 16 січня

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна людина у важкому стані, передає РЕДПОСТ .

 
Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, - 19. Також 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. 
 
«Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато.
 
Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 16 січня у Харкові пролунали вибухи.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.01 Надзвичайні події Обстріли Харківщини: оперативна інформація від ХОВА на ранок 17 січня 17.01 Надзвичайні події Рятувальники повідомили, як гасили пожежу у Харкові після ракетного удару 17.01 Надзвичайні події У якому стані перебувають поранені внаслідок ракетного удару по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 