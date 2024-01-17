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17.01.2024  11:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усувають наслідки ракетного удару

Через ворожі обстріли ввечері 16 січня у місті була пошкоджена 21 будівля, в тому числі 19 житлових будинків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті житлово-комунального господарства, всі пошкоджені будинки знаходяться в Холодногірському районі.
 
Загалом у будівлях було вибито 522 вікна. Зараз комунальники оперативно усувають наслідки ракетного удару - закривають вибиті вікна та двері, ремонтують фасади будинків. На місці події також працюють співробітники КП «Харківблагоустрій». Вони прибирають скло та рами з розбитих вікон, уламки та габаритне сміття.
 
Фахівці обстежують будівлі на наявність пошкоджень, тому їх кількість може збільшитися. Роботи тривають.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі міста Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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