17.01.2024 11:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усувають наслідки ракетного удару

Через ворожі обстріли ввечері 16 січня у місті була пошкоджена 21 будівля, в тому числі 19 житлових будинків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті житлово-комунального господарства, всі пошкоджені будинки знаходяться в Холодногірському районі.

Загалом у будівлях було вибито 522 вікна. Зараз комунальники оперативно усувають наслідки ракетного удару - закривають вибиті вікна та двері, ремонтують фасади будинків. На місці події також працюють співробітники КП «Харківблагоустрій». Вони прибирають скло та рами з розбитих вікон, уламки та габаритне сміття.

Фахівці обстежують будівлі на наявність пошкоджень, тому їх кількість може збільшитися. Роботи тривають.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі міста Харкова.