17.01.2024 11:24 Дмитро Колонєй

Чиновниця з Харківщини ошукала державу

На Харківщині судитимуть посадовицю, яка спричинила збитки державі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , головна бухгалтерка ліцею у м. Люботині, провернула аферу. Її було призначено уповноваженою особою з питань публічних закупівель, прийняла рішення про проведення процедури відкритих торгів.

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Питання стосувалось виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт цього ліцею через руйнування внаслідок російського обстрілу.

До участі у закупівлі були допущені двоє учасників: один з ціновою пропозицією 2 400 000 гривень, інший — 3 830 000 гривень. Головним бухгалтером ліцею було по фіктивних причинах відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію та перераховано кошти у сумі 3 830 000 гривень приватному підприємству за виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, головний бухгалтер спричинила збитки державі у майже 1,5 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до Люботинського міського суду Харківської області.

Жінці загрожує тюремний строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.