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17.01.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

Продавав метадон, який отримував для лікування: на Харківщині чоловікові повідомили про підозру

Чоловік збував пігулки метадону, які отримував в медичних установах в рамках замісної підтримувальної терапії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
46-річний мешканець Красноградського району, перебуваючи на програмі замісної терапії від наркозалежності у декількох медичних закладах Харківської та Дніпропетровської областях, отримав наркотичний засіб метадон та не мав права виносити пігулки за межі лікувального закладу.
 
Протягом кількох місяців чоловік отримав від трьох медичних закладів близько 850 таблеток.  
 
Наприкінці вересня минулого року співробітники поліції викрили чоловіка у  збуті наркотичної речовини. Під час санкціонованого обшуку в домоволодінні зловмисника вилучили докази протиправної діяльності. Встановлено, що раніше чоловік був судимий за аналогічні злочини.
 
Слідчі повідомили фігуранту кримінального провадження про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
 
За скоєння злочинів правопорушнику загрожує позбавлення волі строком до 10 років. Зловмиснику судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 січня близько 23:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини.
 
Тэги:  події, харків
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