17.01.2024 13:45 Віталій Хінєвіч
Після конфлікту у родині пішла до подруги і не повернулася: у Харкові розшукували неповнолітню
15 січня близько 23:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Заявниця розповіла, що після конфлікту донька пішла з дому. Її подруга повідомила, що вона знаходиться у знайомого.
На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад поліції. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування дитина, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг акаунтів у соціальних мережах та встановили особу її хлопця та його дані.
За допомогою використання оперативно-технічних засобів поліцейські визначили місце перебування дівчини та негайно прибули за вказаною адресою. Зі слів неповнолітньої, причиною втечі стала сварка з батьками.
Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині з початку січня виявлено
понад 30 порушень на водоймах.
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