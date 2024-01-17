17.01.2024 13:45 Віталій Хінєвіч

Після конфлікту у родині пішла до подруги і не повернулася: у Харкові розшукували неповнолітню

15 січня близько 23:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Заявниця розповіла, що після конфлікту донька пішла з дому. Її подруга повідомила, що вона знаходиться у знайомого.

На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад поліції. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування дитина, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг акаунтів у соціальних мережах та встановили особу її хлопця та його дані.

За допомогою використання оперативно-технічних засобів поліцейські визначили місце перебування дівчини та негайно прибули за вказаною адресою. Зі слів неповнолітньої, причиною втечі стала сварка з батьками.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині з початку січня виявлено понад 30 порушень на водоймах.