17.01.2024 12:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині з початку січня виявлено понад 30 порушень на водоймах

У період з 1 по 14 січня 2024 року державними інспекторами Харківського рибоохоронного патруля викрито 31 порушення природоохоронного законодавства, з яких 3 – грубі, передає РЕДПОСТ .

Також складено 27 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), за ст.88-1 КУпАП складено 1 протокол. Накладено штрафів на суму 3 774 грн. Сума завданих збитків складає 917,15 грн.

Свідків порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби закликають невідкладно повідомляти за номером цілодобової телефонної «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.

«Нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді.

Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану», - наголосив т.в.о. керівника Харківського рибоохоронного патруля Володимир Дриль.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки ракетного удару по Харкову.