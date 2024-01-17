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17.01.2024  12:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині з початку січня виявлено понад 30 порушень на водоймах

У період з 1 по 14 січня 2024 року державними інспекторами Харківського рибоохоронного патруля викрито 31 порушення природоохоронного законодавства, з яких 3 – грубі, передає РЕДПОСТ .

 
Також складено 27 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), за ст.88-1 КУпАП складено 1 протокол. Накладено штрафів на суму 3 774 грн. Сума завданих збитків складає 917,15 грн.
 
Свідків порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби закликають невідкладно повідомляти за номером цілодобової телефонної «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.
 
«Нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді.
 
Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану», - наголосив т.в.о. керівника Харківського рибоохоронного патруля Володимир Дриль.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки ракетного удару по Харкову.
 
Тэги:  події, харків
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