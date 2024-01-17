17.01.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

«Харківводоканал» усуває аварію у Холодногірському районі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комунального підприємства «Харківводоканал» інтенсивними темпами ліквідують аварію на мережах водопостачання та водовідведення, що сталася внаслідок нещодавнього ракетного обстрілу Холодногірського району, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник генерального директора з експлуатації каналізаційного господарства – директор комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, роботи на місці пригоди йдуть повним ходом і їх планується завершити протягом доби.

«Внаслідок вибуху виведено з ладу ділянку мережі водовідведення діаметром 150 мм та водопровідний ввід діаметром 100 мм в один із будинків. Ремонтні бригади забезпечені необхідними матеріалами та спецтехнікою, вироблено чітку стратегію проведення відновлювальних заходів, а тому впораємося у встановлений термін», - підкреслив Ігор Вороненко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі міста Харкова.