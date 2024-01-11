11.01.2024 12:34 Дмитро Колонєй
Загарбники піддавали тортурам півтисячі людей на Харківщині
Бойовики невизнаних республік морлували людей у найбільшій катівні на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, бойовики "ЛНР" та російські військові облаштували в приміщенні агрегатного заводу Вовчанська «в’язницю», куди звозили громадян з активною проукраїнською позицією й тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами.
Поліцейські встановили причетність до цих воєнних злочинів:
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колишнього працівника охорони громадського порядку Рубіжанського міського відділу ГУ МВС України у Луганській області
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громадянина РФ, так званого старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС самопроголошеної "ЛНР"
Кати-окупанти
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незаконно утримували людей в непридатних для життя умовах,
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били гумовими палицями,
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виривали нігті
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катували електричним струмом.
Люди, які перенесли ці жахіття, відмічали дні перебування в неволі й видряпували на стінах катівні ікони та слова з молитов.
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