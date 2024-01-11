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11.01.2024  12:34   Дмитро Колонєй

Загарбники піддавали тортурам півтисячі людей на Харківщині

Бойовики невизнаних республік морлували людей у найбільшій катівні на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, бойовики "ЛНР" та російські військові облаштували в приміщенні агрегатного заводу Вовчанська «в’язницю», куди звозили громадян з активною проукраїнською позицією й тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами. 
 
Поліцейські встановили причетність до цих воєнних злочинів: 
 
  • колишнього працівника охорони громадського порядку Рубіжанського міського відділу ГУ МВС України у Луганській області
  • громадянина РФ, так званого старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС самопроголошеної "ЛНР"
 
 
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Кати-окупанти
 
  • незаконно утримували людей в непридатних для життя умовах,
  • били гумовими палицями,
  • виривали нігті
  • катували електричним струмом.
 
Люди, які перенесли ці жахіття, відмічали дні перебування в неволі й видряпували на стінах катівні ікони та слова з молитов.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, тортури, харків
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