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11.01.2024  12:09   Дмитро Колонєй

Стало відомо, що відбувається у харківському бізнесі

Які тенденції має розвиток підприємництва, розповіли у харківському ГУ ДПС.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Головне управління ДПС, протягом 2023 року
майже 14 тис. фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.
  • на 1 січня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 118,2 тис. осіб.
  • припинили діяльність 15,2 тис. фізичних осіб-підприємців.
  • перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду за цей же період 701 ФОП.
  • 968 фізичних осіб-підприємців (переважно з деокупованих територій) обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.
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За ніформацією Департамента адміністративних послуг та споживчого ринку, міська влада шукає нові можливості для залучення інвестицій, налагодження співпраці з органами державної влади та міжнародними інституціями задля підтримки та повноцінного відновлення бізнесу в місті.
 
Источник:   Міськрада
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