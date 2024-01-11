11.01.2024 12:09 Дмитро Колонєй
Стало відомо, що відбувається у харківському бізнесі
Які тенденції має розвиток підприємництва, розповіли у харківському ГУ ДПС.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Головне управління ДПС, протягом 2023 року
майже 14 тис. фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.
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на 1 січня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 118,2 тис. осіб.
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припинили діяльність 15,2 тис. фізичних осіб-підприємців.
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перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду за цей же період 701 ФОП.
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968 фізичних осіб-підприємців (переважно з деокупованих територій) обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.
За ніформацією Департамента адміністративних послуг та споживчого ринку, міська влада шукає нові можливості для залучення інвестицій, налагодження співпраці з органами державної влади та міжнародними інституціями задля підтримки та повноцінного відновлення бізнесу в місті.
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