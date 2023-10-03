03.10.2023 16:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронець пережив страшні тортури, але не зрадив

На Харківщині офіцер поліції потрапив до рук ворога, бо не встиг виїхати, турбуючись про літніх батьків.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції,з Ізюма Яків Паламарчук, коли росіяни увійшли до міста, не встиг виїхати, бо мав потурбуватися про літніх батьків. Він з батьками та ще 32 мешканцями міста, переважно похилого віку, ховалися у підвалі відділу поліції, який на той час вже був зруйнований.

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Першими, кого “зацікавив” правоохоронець, були російські омонівці. Потім бойовики так званої “днр” та “лнр”. Яків відчув на собі усі жахіття тортур: постійно били, катували електрошокером та плоскогубцями.

Найжорстокішими виявились кадирівці. Майже тиждень поліцейського тримали з мішком на голові зі зв’язаними кінцівками, без їжі та води. Били по кілька разів на день, проколювали спицею барабанні перетинки, зламали ребра та руку. Від жахливого болю Яків втрачав свідомість та навіть не вірив, що виживе.

Однак між окупантами стався якийсь конфлікт й вони випустили правоохоронця зі словами: “Йди звідси. Зараз не до тебе”.

З поламаними ребрами та прооперованою майже в польових умовах рукою він все ж зумів виїхати з тимчасово окупованої території.