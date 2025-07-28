28.07.2025 19:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині виявлено понад 30 російських катівень

Поліція розслідує злочини, пов’язані з катуваннями та незаконним позбавленням волі на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , старша слідча в особливо важливих справах ГУНП в Харківській області Ганна Пономаренко розповіла , що на території області встановлено понад 33 місця, де під час окупації російські військові, спецслужби, бойовики так званих «ЛНР» і «ДНР», а також місцеві колаборанти, незаконно утримували людей. 28 катівень уже оглянуто.

Місцями несвободи ставали підвали шкіл, дитячих садків, магазинів, колишніх відділів поліції, будь-які інші приміщення, де можна було замкнути людину. Це були вологі, холодні приміщення без світла, води, туалетів, без жодних умов існування.

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У першу чергу окупанти полювали на учасників АТО/ООС, прикордонників, чинних і колишніх правоохоронців, а також цивільних, які мали проукраїнську позицію. Такі люди часто ставали жертвами доносів місцевих колаборантів.

Поліція Харківщини продовжує системно документувати злочини. Правоохоронці наразі

зареєстрували 25762 кримінальні провадження щодо злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом;

повідомили про підозру 1285 зловмисникам,

скерували до суду з обвинувальними актами 955.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини в будівлі Куп’янського райвідділу поліції функціонувала катівня, де мирних мешканців утримували в нелюдських умовах та піддавали тортурам. Прокуратура оголосила підозри 18 особам.