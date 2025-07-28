28.07.2025 19:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині виявлено понад 30 російських катівень
Поліція розслідує злочини, пов’язані з катуваннями та незаконним позбавленням волі на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, старша слідча в особливо важливих справах ГУНП в Харківській області Ганна Пономаренко розповіла
, що на території області встановлено понад 33 місця, де під час окупації російські військові, спецслужби, бойовики так званих «ЛНР» і «ДНР», а також місцеві колаборанти, незаконно утримували людей. 28 катівень уже оглянуто.
Місцями несвободи ставали підвали шкіл, дитячих садків, магазинів, колишніх відділів поліції, будь-які інші приміщення, де можна було замкнути людину. Це були вологі, холодні приміщення без світла, води, туалетів, без жодних умов існування.
У першу чергу окупанти полювали на учасників АТО/ООС, прикордонників, чинних і колишніх правоохоронців, а також цивільних, які мали проукраїнську позицію. Такі люди часто ставали жертвами доносів місцевих колаборантів.
Поліція Харківщини продовжує системно документувати злочини. Правоохоронці наразі
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зареєстрували 25762 кримінальні провадження щодо злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом;
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повідомили про підозру 1285 зловмисникам,
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скерували до суду з обвинувальними актами 955.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що під час окупації Харківщини в будівлі Куп’янського райвідділу поліції функціонувала катівня, де мирних мешканців утримували в нелюдських умовах та піддавали тортурам. Прокуратура оголосила підозри
18 особам.
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