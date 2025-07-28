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28.07.2025  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині виявлено понад 30 російських катівень

Поліція розслідує злочини, пов’язані з катуваннями та незаконним позбавленням волі на Харківщині.

Виявили понад 30 російських катівень правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, старша слідча в особливо важливих справах ГУНП в Харківській області Ганна Пономаренко розповіла, що на території області встановлено понад 33 місця, де під час окупації російські військові, спецслужби, бойовики так званих «ЛНР» і «ДНР», а також місцеві колаборанти, незаконно утримували людей. 28 катівень уже оглянуто. 
 
Місцями несвободи ставали підвали шкіл, дитячих садків, магазинів, колишніх відділів поліції, будь-які інші приміщення, де можна було замкнути людину. Це були вологі, холодні приміщення без світла, води, туалетів, без жодних умов існування. 
 
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У першу чергу окупанти полювали на учасників АТО/ООС, прикордонників, чинних і колишніх правоохоронців, а також цивільних, які мали проукраїнську позицію. Такі люди часто ставали жертвами доносів місцевих колаборантів.
 
Поліція Харківщини продовжує системно документувати злочини. Правоохоронці наразі
  • зареєстрували 25762 кримінальні провадження щодо злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом;
  • повідомили про підозру 1285 зловмисникам,
  • скерували до суду з обвинувальними актами 955. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини в будівлі Куп’янського райвідділу поліції функціонувала катівня, де мирних мешканців утримували в нелюдських умовах та піддавали тортурам. Прокуратура оголосила підозри 18 особам.
 
Тэги:  агрессия россии, катівні, харків
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