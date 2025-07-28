Окупанти вбили літнього мешканця Харківщини ударом дрона по автівці

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Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.

Прогноз погоди у Харкові на 28 липня Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.