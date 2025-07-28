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28.07.2025  19:32   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили літнього мешканця Харківщини ударом дрона по автівці

Поліцейські Харківщини документують черговий злочин росіян проти мирного населення

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, о 16:50 правоохоронців поінформували, що на трасі в Дергачівському районі FPV-дрон загарбників вдарив у легковий автомобіль. Встановлено, що на місці загинув  75-річний водій автівки. псотраждав його 51-річний син. 
 
За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
 
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Тэги:  смерть, агрессия россии, харків
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