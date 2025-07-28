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28.07.2025  20:00   Дмитро Колонєй

У віторок та середу не курсуватиме харківський трамвай

Який трамвай та чому не ходитиме містом розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


У віторок та середу не курсуватиме харківський трамвай
Як повідомляє РЕДПОСТ, 29 та 30 липня 2025 року з 9:00 до 17:00, через ремонт трамвайної колії, не курсуватиме  трамвай №1.
 
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Іздитиме тимчасовий автобус №1 за таким маршрутом:

  • вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) - вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).

Нагшадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що  Укрзалізниця змінила маршрути низки приміських поїздів на Харківщині через безпекову ситуацію.

 
Тэги:  транспорт, трамвай, харків
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