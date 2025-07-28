28.07.2025 20:00 Дмитро Колонєй

У віторок та середу не курсуватиме харківський трамвай

Який трамвай та чому не ходитиме містом розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



У віторок та середу не курсуватиме харківський трамвай



Як повідомляє РЕДПОСТ , 29 та 30 липня 2025 року з 9:00 до 17:00, через ремонт трамвайної колії, не курсуватиме трамвай №1.

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Іздитиме тимчасовий автобус №1 за таким маршрутом:

вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) - вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв).

Нагшадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця змінила маршрути низки приміських поїздів на Харківщині через безпекову ситуацію.