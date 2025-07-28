28.07.2025 20:33 Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці здали донорську кров, щоб врятувати людські життя

Для харківських поліцейських донорство давно стало невід’ємною частиною поліцейської служби.

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники Дергачівського відділення, батальйону та управління поліції охорони днями завітали до обласного центру служби крові, щоб врятувати людські життя.

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Начальник ВОАЗОР та ОП УПО Харківської області Дмитро Дрокін заначив, що донорство давно стало невід’ємною частиною поліцейської служби. "Ми постійно відвідуємо обласний центр служби крові, районні лікарні, плазмацентри задля того, щоб допомогти цивільним людям та українським воїнам."

Серед правоохоронців є заслужені донори, які здавали кров десятки разів:

Юрій Куценко,

Ольга Пуговкіна,

Анатолій Коваль,

Андрій Головко,

Андрій Самойлов,

Олександр Чечоткін,

Сергій Скляренко,

Олег Зінченко,

Юрій та Максим Конікови.

Це щире бажання наших працівників бути корисними Батьківщині на усіх фронтах.