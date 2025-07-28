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28.07.2025  21:07   

Сапери розміновують лінії електропередач у передмісті Харкова (відео)

Рятувальники під Харковом працюють над повернення світла в оселі звільнених громад.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на деокупованих територіях Чугуївщини піротехніки ДСНС працюють над розмінуванням ЛЕП. Без цієї роботи повернення світла в оселі звільнених громад просто неможливе.
 
Сапери ретельно обстежують території вздовж ліній електропередач. У хащах і серед залишків від боїв вони найчастіше знаходять ручні гранати, уламки мін і снаряди калібру 30 мм. Рухаються повільно, крок за кроком, довіряючи лише детекторам і власному досвіду.
 
Кожен їхній день починається з ризику і закінчується втомою. Але без них — не буде відновлення, не буде безпеки.
 
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