Сапери розміновують лінії електропередач у передмісті Харкова (відео)

28.07.2025 21:07

Рятувальники під Харковом працюють над повернення світла в оселі звільнених громад.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на деокупованих територіях Чугуївщини піротехніки ДСНС працюють над розмінуванням ЛЕП. Без цієї роботи повернення світла в оселі звільнених громад просто неможливе.

Сапери ретельно обстежують території вздовж ліній електропередач. У хащах і серед залишків від боїв вони найчастіше знаходять ручні гранати, уламки мін і снаряди калібру 30 мм. Рухаються повільно, крок за кроком, довіряючи лише детекторам і власному досвіду.

Кожен їхній день починається з ризику і закінчується втомою. Але без них — не буде відновлення, не буде безпеки.

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