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28.07.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий малиновий лимонад вдома

Літо - ідеальний час для освіжаючих напоїв.

Як приготувати малиновий лимонад вдома
 
Як пише РЕДПОСТ, домашній малиновий лимонад стоїть окремо серед освіжаючих напоїв. Він не тільки чудово втамовує спрагу, але й заряджає енергією завдяки соковитій малині і лимону, що бадьорить. Приготувати його дуже просто, а результат перевершить усі очікування. Домашній лимонад можна зберігати у холодильнику до 5 днів.
 

Лимонад з малини

 

Продукти:

 
  • 2 лимони,
  • 150 г малини,
  • 150 г цукру,
  • 2 гілочки м'яти,
  • 2 л кип'яченої води,
  • 6 кубиків льоду.
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Нарізати один лимон тонкими кружальцями.
  2. Із другого лимона видавити сік.
  3. Поєднати з цукром і злегка розім'яти ягоди, щоб вони дали сік і перемішалися з цукром.
  4. Влити в ємність кип'ячену воду.
  5. Додати розтерту м'яту – це додасть лимонаду особливу свіжість.
  6. Додати видавлений лимонний сік та нарізані кружальця лимона.
  7. Ретельно перемішати усі компоненти.
  8. Всипати кубики льоду в лимонад.
  9. Подавати напій негайно, поки він максимально холодний та освіжаючий.

 

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