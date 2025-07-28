28.07.2025 22:00 Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий малиновий лимонад вдома

Літо - ідеальний час для освіжаючих напоїв.

Як пише РЕДПОСТ, домашній малиновий лимонад стоїть окремо серед освіжаючих напоїв. Він не тільки чудово втамовує спрагу, але й заряджає енергією завдяки соковитій малині і лимону, що бадьорить. Приготувати його дуже просто, а результат перевершить усі очікування. Домашній лимонад можна зберігати у холодильнику до 5 днів.

Лимонад з малини

Продукти:

2 лимони,

150 г малини,

150 г цукру,

2 гілочки м'яти,

2 л кип'яченої води,

6 кубиків льоду.

Покроковий рецепт приготування

Нарізати один лимон тонкими кружальцями. Із другого лимона видавити сік. Поєднати з цукром і злегка розім'яти ягоди, щоб вони дали сік і перемішалися з цукром. Влити в ємність кип'ячену воду. Додати розтерту м'яту – це додасть лимонаду особливу свіжість. Додати видавлений лимонний сік та нарізані кружальця лимона. Ретельно перемішати усі компоненти. Всипати кубики льоду в лимонад. Подавати напій негайно, поки він максимально холодний та освіжаючий.