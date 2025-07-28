28.07.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо освіжаючий малиновий лимонад вдома
Літо - ідеальний час для освіжаючих напоїв.
Як пише РЕДПОСТ, домашній малиновий лимонад стоїть окремо серед освіжаючих напоїв. Він не тільки чудово втамовує спрагу, але й заряджає енергією завдяки соковитій малині і лимону, що бадьорить. Приготувати його дуже просто, а результат перевершить усі очікування. Домашній лимонад можна зберігати у холодильнику до 5 днів.
Лимонад з малини
Продукти:
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2 лимони,
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150 г малини,
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150 г цукру,
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2 гілочки м'яти,
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2 л кип'яченої води,
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6 кубиків льоду.
Покроковий рецепт приготування
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Нарізати один лимон тонкими кружальцями.
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Із другого лимона видавити сік.
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Поєднати з цукром і злегка розім'яти ягоди, щоб вони дали сік і перемішалися з цукром.
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Влити в ємність кип'ячену воду.
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Додати розтерту м'яту – це додасть лимонаду особливу свіжість.
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Додати видавлений лимонний сік та нарізані кружальця лимона.
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Ретельно перемішати усі компоненти.
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Всипати кубики льоду в лимонад.
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Подавати напій негайно, поки він максимально холодний та освіжаючий.
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