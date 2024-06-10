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10.06.2024  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо буряковий квас із медом

Напій, який допоможе впоратися з літньою спекою.

 
Як пише РЕДПОСТ, буде ще смачніше, якщо додати в проціджений квас дрібку меленого перцю.
 
 

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Буряковий квас із медом

 

Продукти: 

 
  • 3 буряків, 
  • 1 ст. л. меду, 
  • 1,5 л води.
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Очистити, нарізати та викласти буряк у банку. 
  2. Додати мед та воду кімнатної температури
  3. Перемішати. 
  4. Накрити все марлею
  5. Залишити на 5-7 днів за кімнатної температури
  6. Періодично знімати піну, що утворилася. 
  7. Процідити готовий квас.
 
Смачного!
 

 

Тэги:  рецепт, квас, напій, буряк, цукор
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