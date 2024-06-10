10.06.2024 20:32 Дмитро Колонєй

Окупанти стягують резерви на півночі Харківщини

Обстановка на Харківщині на вечір 10 червня 2024 року від ХОВА.



Окупанти стягують резерви на півночі Харківщини



Як повідомляє РЕДПОСТ , з початку поточного року російські окупанти посилили обстріли Харкова. За півроку ворог здійснив понад 1500 ударів по Харкову, 200 з яких – ракетні. Наразі інтенсивність обстрілів міста із застосуванням ракет С-300 зменшилась, але загроза залишається.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На Півночі області ворог проводить перегрупування та стягує резерви. В районі Вовчанська точаться бої.

На Куп'янському напрямку відбуваються штурмові дії у п'яти населених пунктах. Воїни стоять на своїх позиціях, ведуть активну оборону. Втрат позицій за останню добу не допущено.

Задум окупантів провалився. Вони планували швидко окупувати Вовчанськ та Липці. Через п'ять днів дійти до міста Харкова і далі продовжити свої дії. Окупанти були зупинені нашими Збройними силами і наразі ведуться активні бойові дії, вживаються заходи щодо, не лише протидії та стримування ворога, а щодо витіснення його за межі території Харківської області.

Триває евакуація цивільного населення з низки населених пунктів прикордонних Харківського, Чугуївського, Богодухівського, а також Куп’янського районів. Від 10 травня до більш безпечних тергромад області було евакуйовано 11729 людей. Водночас триває евакуація в примусовий спосіб дітей пільгових категорій та їх опікунів з населених пунктів Золочівської тергромади за межі Харківської області. Із 123 неповнолітніх вже евакуйовано 80.

Охочі евакуюватися можуть звертатися за номером 1552 або 0-800-33-92-91. Дзвінки безкоштовні.