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10.06.2024  18:20   Дмитро Колонєй

У Харкові від удару ворога постраждали шість містян,

Під завалами у Харкові ще можуть бути постраждалі.


У Харкові від удару ворога постраждали шість містян,

Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова на місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки.

"Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби.", пише мер Харкова.

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Заданими ХОВА внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей
За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто. 
Огляд місць влучань триває.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав у Харкові сталася пожежа через авіаудар ворога.
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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