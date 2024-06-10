10.06.2024 18:20 Дмитро Колонєй

У Харкові від удару ворога постраждали шість містян,

Під завалами у Харкові ще можуть бути постраждалі.



У Харкові від удару ворога постраждали шість містян,



Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова на місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки.

"Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби.", пише мер Харкова.

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За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто.

Огляд місць влучань триває.