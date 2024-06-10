10.06.2024 19:00 Дмитро Колонєй

У Харкові збільшується кількість постраждалих від авіаудару ворога

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові збільшується кількість постраждалих від авіаудару ворога



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов іформує, що вже семеро постраждалих від удару по Харкову. Одну людину прямо зараз рятівники витягають з-під завалів приватного будинку.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram