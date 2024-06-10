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10.06.2024  19:00   Дмитро Колонєй

У Харкові збільшується кількість постраждалих від авіаудару ворога

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові збільшується кількість постраждалих від авіаудару ворога

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов іформує, що вже семеро постраждалих від удару по Харкову. Одну людину прямо зараз рятівники витягають з-під завалів приватного будинку.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, скільки постраждало людей через удар ворога по Харкову.

 

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