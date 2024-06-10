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10.06.2024  19:30   Дмитро Колонєй

У Харкові на трамвайній зупинці впала частина дерева (фото)

Як були ліквідовані наслідки події розповіли у СКП "Харківзеленбуд".

Впала на зупинці трамваю частина дерева: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, частина стовбура старої абрикоси впала на трамвайній зупинці в Шевченківському районі.

Впала на зупинці трамваю частина дерева: Новини Харкова

На щастя, ніхто не постраждав.

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Бригади комунального підприємстав підприємства оперативно виїхали на місце пригоди, розпиляли на частини та вивезли аварійне дерево.

Впала на зупинці трамваю частина дерева: Новини Харкова

 Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП.

 

Тэги:  комунальники, впало дерево, харків
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