10.06.2024 19:30 Дмитро Колонєй

У Харкові на трамвайній зупинці впала частина дерева (фото)

Як були ліквідовані наслідки події розповіли у СКП "Харківзеленбуд".

Як повідомляє РЕДПОСТ, частина стовбура старої абрикоси впала на трамвайній зупинці в Шевченківському районі.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Бригади комунального підприємстав підприємства оперативно виїхали на місце пригоди, розпиляли на частини та вивезли аварійне дерево.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП.