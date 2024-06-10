У Харкові на трамвайній зупинці впала частина дерева (фото)

Як були ліквідовані наслідки події розповіли у СКП "Харківзеленбуд".
Як повідомляє РЕДПОСТ, частина стовбура старої абрикоси впала на трамвайній зупинці в Шевченківському районі.
На щастя, ніхто не постраждав.
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Бригади комунального підприємстав підприємства оперативно виїхали на місце пригоди, розпиляли на частини та вивезли аварійне дерево.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП.
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