10.06.2024 20:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов виступив на міжнародному форумі з відновлення Харкова

Захід «Відновлення Харкова: основні цілі та плани» стартував в Берліні.



Ігор Терехов виступив на міжнародному форумі з відновлення Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час вітального слова Харківський міський голова Ігор Терехов подякував Економічній комісії ООН та уряду Німеччини за підтримку ініціативи та можливість присвятити окремий захід питанням відбудови саме Харкова.

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Мер почав виступ з демонстрації дитячих малюнків, на яких зображені мрії про мир і заклики закрити небо над містом.

«Діти намалювали їх зовсім нещодавно, коли ми проводили конкурс. До війни на таких малюнках були зображені позитивні речі, гарні емоції, усміхнені люди. А зараз, як ви бачите, у наших дітей одне бажання і прохання до дорослих - закрийте небо над Харковом! Так, вони хочуть повернутися до нормального життя, яким живе переважна більшість дітей у 21-му столітті», - розповів міський голова.

Також очільник міста зазначив, що внаслідок російської агресії Харків зазнав руйнацій і збитків на загальну суму близько 10 млрд євро.

«Але ми вистояли, і сьогодні перед нами постав величезний виклик - не просто відбудувати місто, а й зробити його ще кращим і, головне, - безпечнішим», - підкреслив Ігор Терехов.

У свою чергу мер міста Нюрнберг Маркус Кьоніг наголосив, що в складні воєнні часи Харків не повинен залишатися без підтримки.

Виконуючий обов'язки міністра з питань громад, територій та розвитку інфраструктури України Василь Шкураков підкреслив, що Харків має стати прикладом для інших українських міст у підготовці інфраструктури до опалювального сезону. Він висловив впевненість в ефективній подальшій співпраці з міжнародними партнерами задля всебічної підтримки міста Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримає когенераційні установки від Німеччини.