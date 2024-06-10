10.06.2024 20:00 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов виступив на міжнародному форумі з відновлення Харкова
Захід «Відновлення Харкова: основні цілі та плани» стартував в Берліні.
Ігор Терехов виступив на міжнародному форумі з відновлення Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час вітального слова Харківський міський голова Ігор Терехов подякував Економічній комісії ООН та уряду Німеччини за підтримку ініціативи та можливість присвятити окремий захід питанням відбудови саме Харкова.
Мер почав виступ з демонстрації дитячих малюнків, на яких зображені мрії про мир і заклики закрити небо над містом.
«Діти намалювали їх зовсім нещодавно, коли ми проводили конкурс. До війни на таких малюнках були зображені позитивні речі, гарні емоції, усміхнені люди. А зараз, як ви бачите, у наших дітей одне бажання і прохання до дорослих - закрийте небо над Харковом! Так, вони хочуть повернутися до нормального життя, яким живе переважна більшість дітей у 21-му столітті», - розповів міський голова.
Також очільник міста зазначив, що внаслідок російської агресії Харків зазнав руйнацій і збитків на загальну суму близько 10 млрд євро.
«Але ми вистояли, і сьогодні перед нами постав величезний виклик - не просто відбудувати місто, а й зробити його ще кращим і, головне, - безпечнішим», - підкреслив Ігор Терехов.
У свою чергу мер міста Нюрнберг Маркус Кьоніг наголосив, що в складні воєнні часи Харків не повинен залишатися без підтримки.
Виконуючий обов'язки міністра з питань громад, територій та розвитку інфраструктури України Василь Шкураков підкреслив, що Харків має стати прикладом для інших українських міст у підготовці інфраструктури до опалювального сезону. Він висловив впевненість в ефективній подальшій співпраці з міжнародними партнерами задля всебічної підтримки міста Харкова.
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