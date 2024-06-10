У Харкові пожежа через влучання авіабомби

Про наслідки прильоту поінформував мер Харкова Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, як інформує мер Харкова Ігорь Терехов, по місту було три удари КАБами.
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"Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці." - пише міський голова
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ інформував, де саме був прильот у Харкові.
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