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10.06.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині в авто медиків народилася дитина

8 червня в автомобілі бригади екстреної медичної допомоги народилась дівчинка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
8 червня  в автомобілі бригади ЕМД народилась здорова дівчинка, вагою 2500 гр, за шкалою Апгар 8-9 балів.
 
Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД № 901 у такому складі: фельдшер Карина Мозгова, брат медичний  Стаценко Артем, водiй Андрій  Пащенко. 
 
Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано до лікувального закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що медики на Харківщині врятували жінку від смерті.
 
Тэги:  харків, медицина
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