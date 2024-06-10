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10.06.2024  17:43   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про прильот у Харкові

Мер Харкова ігор Терехов поінформував, куди влучила ракета ворога.


Ігор Терехов повідомив про прильот у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що у Харкові попередньо приліт на околиці міста в район житлової забудови.

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"Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється", - пише Харківський міський голова.

 

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Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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