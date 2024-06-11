11.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 червня

Попри хмарний ранок і похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 18–20°, вдень 29–31°.

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Народні прикмети

ніч проти 11 червня тепла — до спекотного літа;

вранці хмари — до обіду піде дощ;

почути грім цього дня — до хорошої риболовлі;

над водою вранці туман стелиться — буде багато в лісі грибів.