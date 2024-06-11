Прогноз погоди у Харкові на 11 червня

Попри хмарний ранок і похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 18–20°, вдень 29–31°.
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Сьогодні зірки не дають спокійно всидіти на місці. День хороший для спілкування та пізнання нового, але рутинні заняття можуть даватися важко. Уникайте суперечок, але романтичне побачення може бути незабутнім.
Попри хмарний ранок і похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Опадів не очікується.
Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.
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