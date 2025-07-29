Прогноз погоди у Харкові на 29 липня

У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 32 – 34° тепла.
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Емоції цього дня легко можуть зіпсувати настрій, якщо піддатися негативу. Зосередьтеся на хорошому – і ваша енергійність принесе відчутний результат.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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