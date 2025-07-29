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29.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 липня

У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.

Яка погода буде у Харкові 29 липня 2024 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 32 – 34° тепла.

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Народні прикмети

  • кажуть, на Калиника спека тікає – осінь потихеньку заглядає;
  • якщо зранку туман – попереду погожі дні;
  • мурахи закривають вхід до мурашника – чекайте на негоду;
  • якщо 29 липня дощить – осінь буде вологою;
  • сильний вітер у цей день – зима буде холодною.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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