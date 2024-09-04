04.09.2024 22:00 Дмитро Колонєй

Готуємо квас із каркаде

Спека не здається і ми пропонуємо рецепт смачного та освіжаючого напою.

Як пише РЕДПОСТ , складно оминути такий незвичайний і яскравий напій.

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Квас із каркаде

Продукти:

3 л води

3 ст. каркаді,

1 склянка цукру,

1 ч. л. сухих дріжджів,

0,5 ч.л. лимонної кислоти,

8 штук родзинок.

Покроковий рецепт приготування:

Залити каркаде склянкою окропу. Дати 15 хвилин настоятися. Процідити. Решту води закип'ятити. Охолодити кип'ячену воду до 30 градусів. Надіслати усі інгредієнти в банку. Накрити кришкою. Залишити квас у теплому місці на добу. Процідити. Перелити у пляшку. Охолодити.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати тушковані кабачки з печерицями.

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