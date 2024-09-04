    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо квас із каркаде
04.09.2024  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо квас із каркаде

Спека не здається і ми пропонуємо рецепт смачного та освіжаючого напою.

 
Як пише РЕДПОСТ, складно оминути такий незвичайний і яскравий напій.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Квас із каркаде

 

Продукти: 

 
  • 3 л води 
  • 3 ст. каркаді, 
  • 1 склянка цукру, 
  • 1 ч. л. сухих дріжджів, 
  • 0,5 ч.л. лимонної кислоти, 
  • 8 штук родзинок.
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Залити каркаде склянкою окропу.
  2. Дати 15 хвилин настоятися.
  3. Процідити.
  4. Решту води закип'ятити.
  5. Охолодити кип'ячену воду до 30 градусів. 
  6. Надіслати усі інгредієнти в банку.
  7. Накрити кришкою.
  8. Залишити квас у теплому місці на добу. 
  9. Процідити.
  10. Перелити у пляшку.
  11. Охолодити.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати тушковані кабачки з печерицями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

Тэги:  рецепт, напый, квас
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.06 Кулінарні рецепти Смузі з сиром та бананом: корисно, смачно, швидк 29.05 Кулінарні рецепти Ароматні курячі ніжки в паніровці з чіпсів з сиром 28.05 Кулінарні рецепти Апетитна смажена курка з овочами та соєвим соусом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 