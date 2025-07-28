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28.07.2025  14:11   Рита Парфенова

Укрзалізниця змінила маршрути низки приміських поїздів на Харківщині через безпекову ситуацію

З 28 липня рух приміських поїздів у напрямку Нової Козачої обмежується станцією Слатине.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
У зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні Укрзалізниця тимчасово обмежила курсування таких поїздів:

 З 28 липня:

  • №6006 Харків – Нова Козача → курсуватиме лише до Слатиного
  • №6007 Нова Козача – Харків → курсуватиме зі Слатиного
  • №6022 Харків – Слатине (замість Харків – Нова Козача)
  • №6023 Слатине – Харків (замість Нова Козача – Харків)
  • №6012, №6014 Харків – Слатине (замість Харків – Прудянка)
  • №6013 Слатине – Харків (замість Прудянка – Харків)

З 29 липня:

  • №6001 Слатине – Харків (замість Прудянка – Харків)
  • №6004 Харків – Слатине (замість Харків – Нова Козача)
  • №6005 Слатине – Харків (замість Нова Козача – Харків)

Укрзалізниця просить пасажирів враховувати зміни при плануванні поїздок та вибачається за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця запроваджує верифікацію пасажирів через Дія.Підпис на низці рейсів.
Тэги:  укрзалізниця, харків
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