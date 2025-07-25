    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Укрзалізниця запроваджує верифікацію пасажирів через Дія.Підпис на низці рейсів
25.07.2025  12:20   Віталій Хіневич

Укрзалізниця запроваджує верифікацію пасажирів через Дія.Підпис на низці рейсів

Нові правила з 1 серпня зобов’язують пасажирів певних поїздів проходити онлайн-верифікацію.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
З 1 серпня 2025 року Укрзалізниця в тестовому режимі впроваджує верифікацію особи пасажирів за допомогою електронного підпису через застосунок "Дія". Нові правила стосуватимуться купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх рейсів.
 
На першому етапі запровадження змін верифікація буде обов’язковою для таких поїздів:
 
  • №105/106 Одеса — Київ;
  • №91/92 Львів — Київ;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №12 Львів — Одеса;
  • №27/28 Київ — Чоп.
Для зазначених напрямків оформлення квитків через залізничні каси буде тимчасово недоступне. Усі операції здійснюватимуться виключно онлайн після підтвердження особи через Дія.Підпис.
 
У компанії зазначають, що ці заходи спрямовані на зменшення кількості зловживань під час придбання квитків, зокрема спекулятивних купівель.
 
Нововведення не поширюється на поїзди, у яких передбачено спеціальний резерв місць для військовослужбовців. Захисники та захисниці, як і раніше, зможуть бронювати й оформлювати відповідні квитки через сервіс Укрзалізниці та платформу "Армія+" без додаткової верифікації.
 
Укрзалізниця також повідомила, що паралельно триває робота над впровадженням авторизації в мобільному застосунку компанії через систему BankID.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця дозволила подорожувати з великими собаками в усіх поїздах.
 
Тэги:  укрзалізниця, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.07 Дороги та транспорт Укрзалізниця посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди 23.07 Дороги та транспорт Укрзалізниця дозволила подорожувати з великими собаками в усіх поїздах: що змінилося 15.05 Дороги та транспорт Укрзалізниця оновлює бланк електронного квитка на поїзди до Польщі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 