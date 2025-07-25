25.07.2025 12:20 Віталій Хіневич

Укрзалізниця запроваджує верифікацію пасажирів через Дія.Підпис на низці рейсів

Нові правила з 1 серпня зобов’язують пасажирів певних поїздів проходити онлайн-верифікацію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

З 1 серпня 2025 року Укрзалізниця в тестовому режимі впроваджує верифікацію особи пасажирів за допомогою електронного підпису через застосунок "Дія". Нові правила стосуватимуться купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх рейсів.

На першому етапі запровадження змін верифікація буде обов’язковою для таких поїздів:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Для зазначених напрямків оформлення квитків через залізничні каси буде тимчасово недоступне. Усі операції здійснюватимуться виключно онлайн після підтвердження особи через Дія.Підпис.

У компанії зазначають, що ці заходи спрямовані на зменшення кількості зловживань під час придбання квитків, зокрема спекулятивних купівель.

Нововведення не поширюється на поїзди, у яких передбачено спеціальний резерв місць для військовослужбовців. Захисники та захисниці, як і раніше, зможуть бронювати й оформлювати відповідні квитки через сервіс Укрзалізниці та платформу "Армія+" без додаткової верифікації.

Укрзалізниця також повідомила, що паралельно триває робота над впровадженням авторизації в мобільному застосунку компанії через систему BankID.

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